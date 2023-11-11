Жена Лунина сделала заявление о будущем вратаря в «Реале»

Анастасия Лунина, которая является супругой голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, высказалась относительно будущего своего мужа.

«Если будет клуб, который даст Андрею шанс играть, то мы уйдем из «Реала», - написала девушка в своих социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что Лунин раздумывает над сменой клубной прописки из-за нехватки игровой практики в мадридском гранде.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 24-летний украинец провел два матча и пропустил один гол. Срок трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года. Его трансферный ценник - пять миллионов евро.

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