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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кике Санчес Флорес: «Форма Беллингема? Я совсем не удивлён»

11 Ноября 2023 • 10:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
1 1.37 X 5.50 2 8.00
Через 10 ч. 49 мин.

Бывший тренер «Хетафе» Кике Санчес Флорес оценил выступления полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема. Напомним, 20-летний англичанин после своего трансфера из дортмундской «Боруссии» к сегодняшнему дню отметился уже 10 голами в чемпионате Испании, что делает его лучшим бомбардиром турнира.

«Форма Беллингема? Я совсем не удивлён. Когда мадридский «Реал» подписал его, я сразу сказал своим друзьям: «Обратите внимание на этого игрока», – заявил Флорес в интервью Diario AS.

Беллингем пропустил последний матч «Реала» из-за дискомфорта в плече. Участие англичанина в игре с «Валенсией» также находится под сомнением.

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Евро-Футбол.Ру,
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