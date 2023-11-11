Кике Санчес Флорес: «Форма Беллингема? Я совсем не удивлён»

Бывший тренер «Хетафе» Кике Санчес Флорес оценил выступления полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема. Напомним, 20-летний англичанин после своего трансфера из дортмундской «Боруссии» к сегодняшнему дню отметился уже 10 голами в чемпионате Испании, что делает его лучшим бомбардиром турнира.

«Форма Беллингема? Я совсем не удивлён. Когда мадридский «Реал» подписал его, я сразу сказал своим друзьям: «Обратите внимание на этого игрока», – заявил Флорес в интервью Diario AS.

Беллингем пропустил последний матч «Реала» из-за дискомфорта в плече. Участие англичанина в игре с «Валенсией» также находится под сомнением.