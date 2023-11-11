Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» и «Сельта» открыли тур голевой перестрелкой с драматической развязкой

11 Ноября 2023 • 00:04 Комментировать
Атлетик Б
4:3
Сельта

13-й тур чемпионата Испании открылся остроатакующим матчем «Атлетик» - «Сельта». Яго Аспас открыл счет дальним ударом, получилось очень и очень эффектно. Соперник отыгрался, когда Ойян Сансет  здорово сыграл на подборе и отправил мяч в сетку. Вскоре Джонатан Бамба результативно стрельнул из-за штрафной - 1:2. В компенсированное время Горка Гурусета порадовал местную публику ударом с лета в штрафной и сравнял счет. Нико Уильямс запорол три супермомента, после одного из которых Гурусета добил мяч в сетку. В контратаке Аспас вывел на удар Йоргена Ларсена - 3:3. Гурусета и Аспас также стали и антигероями - первый сыграл рукой в штрафной, а второй не переиграл голкипера с 11-метровой отметки. На девятой компенсированной минуте Алекс Беренгер забил пенальти и принес хозяевам победу - 4:3.

«Атлетик» остается пятым, а противник - 18-м.

Протокол игры  
Атлетик Б4:3Сельта
  25'Аспас Яго (0:1)
(1:1) Сансет Ойян37'  
  41'Бамба Джонатан (1:2)
(2:2) Гурусета Горка45'  
(3:2) Гурусета Горка52' 66' Ларсен Йорген (3:3)
(4:3) Беренгер Алекс 90'  
Унай Симон  56'Де Маркос ОскарВивиан ДаниэльПаредес АйторЛекуе ИньигоВесга Микель 69' (Гарсия Дани ( 69') Руис ИньигоУильямс Иньяки 80' (Беренгер Алекс ( 80') Сансет Ойян 86' (Гомес Унаи ( 86') Уильямс НикоГурусета Горка 80' (Гарсия Рауль ( 80')
Запасные: Гарсия ИманолАгирреcабала ХуленВильялибре АсьерМуньяин ИкерMalcom AresПрадос БеньятНоласкоайн Перу
Гуаита ВисентеВаскес КевинСтарфельт КарлНуньес УнайСанчес МануэльМингеса ОскарДотор КарлосПейнадо Франсиско 69' (Де ла Торре Лука ( 69') Бамба Джонатан 84' (Серви Франко ( 84') Аспас Яго  39'Ларсен Йорген 89' (Дувикас Анастасиос ( 89')
Запасные: Альварес УгоМарчесин АгустинРодригес МигельСведберг ВиллиотВильяр ИванПерес КарлесДамиан РодригуезРодригес ХавиДомингес Карлос
10 ноября. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сельта Атлетик Бильбао

Новости по матчу

10 Ноября
10:07
Атлетик – Сельта: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 10 ноября 2023 года
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.23 в 16:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Жирона Жирона
2.65 3.40 2.75
Видео
11.11.23 в 18:15
Альмерия Альмерия
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
4.30 3.75 1.88
Видео
11.11.23 в 20:30
Осасуна Осасуна
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.83 3.60 4.80
Видео
11.11.23 в 20:30
Гранада Гранада
Хетафе Хетафе
2.55 3.00 3.25
Видео
11.11.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Валенсия Валенсия
1.43 5.00 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 11 Ноября
11:52 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» считают, что Ромеу был лучшим кандидатом на замену Бускетсу
11:21 · Испания. Ла Лига
Жена Лунина сделала заявление о будущем вратаря в «Реале»
10:48 · Испания. Ла Лига
Кике Санчес Флорес: «Форма Беллингема? Я совсем не удивлён»
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Реал» следующим летом может заплатить за Холанна около 200 миллионов евро
08:57 · Испания. Ла Лига
Зидан назвал своего кумира детства
00:41 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» уверены, что смогут зарегистрировать Роке в январе
00:11 · Испания. Ла Лига
В «Реале» ждут, что Гюлер сможет дебютировать в начале декабря
00:04 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может заработать около 8 млн евро благодаря трансферу своего экс-защитника
00:04 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» и «Сельта» открыли тур голевой перестрелкой с драматической развязкой
10 Ноября
23:16 · Испания. Ла Лига
Названа зарплата Симеоне по новому контракту с «Атлетико» слухи
22:59 · Испания. Ла Лига
Вальверде прокомментировал продление контракта с «Реалом»
22:10 · Испания. Ла Лига
​Барселона – Алавес: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 12 ноября 2023
21:55 · Испания. Ла Лига
Дель Боске рассказал, что думает о решении «Атлетико» продлить контракт Симеоне
21:46 · Испания. Ла Лига
Кевин-Принс Боатенг: Я никогда не видел Месси в спортзале 1
20:50 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал продление контрактов Винисиуса, Родриго, Вальверде и Камавинга
Все новости
Рекомендуем