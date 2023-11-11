«Атлетик» и «Сельта» открыли тур голевой перестрелкой с драматической развязкой

13-й тур чемпионата Испании открылся остроатакующим матчем «Атлетик» - «Сельта». Яго Аспас открыл счет дальним ударом, получилось очень и очень эффектно. Соперник отыгрался, когда Ойян Сансет здорово сыграл на подборе и отправил мяч в сетку. Вскоре Джонатан Бамба результативно стрельнул из-за штрафной - 1:2. В компенсированное время Горка Гурусета порадовал местную публику ударом с лета в штрафной и сравнял счет. Нико Уильямс запорол три супермомента, после одного из которых Гурусета добил мяч в сетку. В контратаке Аспас вывел на удар Йоргена Ларсена - 3:3. Гурусета и Аспас также стали и антигероями - первый сыграл рукой в штрафной, а второй не переиграл голкипера с 11-метровой отметки. На девятой компенсированной минуте Алекс Беренгер забил пенальти и принес хозяевам победу - 4:3.

«Атлетик» остается пятым, а противник - 18-м.