Два года во главе: Первые итоги работы Хави в «Барселоне»

Два года назад Хави возглавил «Барселону», и перед ним стояли важные задачи по перестройке и обновлению команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги того, что удалось тренеру за это время.

Какие задачи стояли перед Хави

Хави официально возглавил «Барселону» 6 ноября 2021 года. Первый матч во главе каталонцев наставник провёл спустя две недели – 20 ноября. Хави принял «блауграну» в сложный период, сменив на посту Рональда Кумана.

«Когда я уезжал из «Барселоны», то говорил, что мы лучшая команда в мире, и что здесь всегда повышенные требования. Мы не можем играть вничью или проигрывать на «Камп Ноу», здесь нужно побеждать. Сейчас у клуба трудное время как в экономическом, так и в спортивном плане, но у меня есть желание и мечта, которую я хочу воплотить в жизнь. Я буду просить игроков предъявить к себе более высокие требования, потому что мы «Барселона» – лучший клуб в мире», – говорил наставник после своего назначения.

Было много разговоров также о необходимости вернуть клубу ДНК, и Хави идеально подходил на эту роль как свой плоть от плоти. Однако это довольно смутная задача, выполнение которой в принципе сложно оценить.

Хави вернул команде топ-статус внутри Испании, но не в Европе

За два года «Барселона» вновь стала полноценным топ-клубом в Испании. Об этом заговорили сразу после первых двух эль класико. Сначала в январе в Суперкубке «Барселона» в овертайме проиграла «Реалу», но дала настоящий бой, и многие это оценили. Уже в марте в рамках Ла Лиги каталонцы в Мадриде разнесли соперника со счётом 4:0.

Первые трофеи пришли к Хави в 2023 году. Сначала он завоевал тот самый Суперкубок, обыграв в финале «Реал», а затем и вернул «Барселоне» чемпионский титул – первый за четыре года.

Правда, на европейской арене «Барселона» пока далека от того статуса, на который рассчитывает. При Хави команда ещё ни разу не играла в плей-офф Лиги чемпионов. Если в сезоне-2021/22 наставник мог списать неудачу на предшественника, то уже в прошлом вся ответственность на нём одном. При этом за два сезона «Барселона» ничего не показала в Лиге Европы, хотя лишний трофей Хави не помешал бы. Сначала команда вылетела в 1/4 финала, а потом и вовсе в 1/16. В текущем сезоне в Лиге чемпионов «Барселона» должна выходить в плей-офф, но назвать её претендентом на трофей сейчас никак нельзя.

Перестройка команды

Хави получил в своё распоряжение команду, которая не была топовой по подбору игроков. Жорди Альба, Херард Пике, Серхио Бускетс свой пик прошли. Серхио Агуэро к моменту прихода Хави уже не играл. Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо и Мемфис Депай в «Барселоне» себя найти не могли. Пополнение в лице Эрика Гарсии и особенно Люка де Йонга и вовсе выглядит странным.

За два года Хави перестроил команду серьёзно. Для понимания – из тех одиннадцати футболистов, которые вышли в стартовом составе 20 ноября 2021-го на матч против «Эспаньола», сейчас в «Барселоне» остались трое. Из 5 игроков, кто вышел тогда на замену, в «блаугране» теперь только один.

Конечно, во многом Хави должен благодарить Жоана Лапорту, который всеми немыслимыми рычагами сумел вновь сделать «Барселону» заметным игроком на трансферном рынке. Однако и сам тренер сделал многое, доверяя и развивая молодёжь, о чём много говорят. Под руководством Хави серьёзно прибавил Рональд Араухо, расцвёл Френки де Йонг.

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Работы у Хави ещё очень много

Наверное, в целом первые два года в «Барселоне» для Хави получились хорошими, но впереди у него ещё очень много задач. Во-первых, уже пора заявить о себе в Европе. Наставник должен сделать «Барселону» не только стабильным участником плей-офф, но и построить команду, которая сможет бороться за победу.

Во-вторых, остается тот самый вопрос ДНК «Барселоны». Сейчас у каталонцев нет какой-то понятной и узнаваемой игры. Именно футболом каталонцев пока наслаждаться не получается. Есть индивидуальное мастерство, если хорошие задумки, появился прессинг, которым ранее каталонцы не славились. Тем не менее именно игры как чего-то целого у «Барселоны» пока нет. И это та задача, которую тренеру надо решить.

Роман Андреев