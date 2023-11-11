Зидан назвал своего кумира детства

Легендарный французский полузащитник Зинедин Зидан рассказал, кто из футболистов был для него кумиром в детстве.

«Моим кумиром детства был Энцо Франческоли, который поиграл за «Марсель». Когда я увидел его игру, то понял, что это что-то новенькое. Он был очень элегантным футболистом. Мне нравился его контроль мяча, я хотел делать то же самое», - рассказал Зинедин на ютуб-канале Adidas.

Напомним, что в бытность футболистом Зидан поиграл за туринский «Ювентус», мадридский «Реал», «Бордо» и «Кан». В составе сборной Франции «Зизу» провел 108 поединков, в которых записал на свой счет 31 гол.