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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» уверены, что смогут зарегистрировать Роке в январе

11 Ноября 2023 • 00:41 Комментировать
Барселона
...
Алавес
1 1.27 X 6.50 2 10.50
12.11 18:15

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке должен пополнить ряды «Барселоны» зимой.

Каталонский гранд оформил покупку бразильца ещё летом нынешнего года, однако переход мог затянуться до начала сезона-2024/25 из-за финансовых трудностей «сине-гранатовых». По сведениям Sport, сейчас в «Барселоне» уверены, что регистрацию Роке удастся оформить уже в январе. Кроме того, в клубе также не исключают подписание нового опорного хавбека в зимнее трансферное окно.

Стоимость сделки по 18-летнему Витору Роке оценивается в 40 млн евро без учёта бонусов. В текущем сезоне форвард отметился 20 голами в 42 матчах за «Атлетико Паранаэнсе».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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