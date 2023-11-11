В «Барселоне» уверены, что смогут зарегистрировать Роке в январе

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке должен пополнить ряды «Барселоны» зимой.

Каталонский гранд оформил покупку бразильца ещё летом нынешнего года, однако переход мог затянуться до начала сезона-2024/25 из-за финансовых трудностей «сине-гранатовых». По сведениям Sport, сейчас в «Барселоне» уверены, что регистрацию Роке удастся оформить уже в январе. Кроме того, в клубе также не исключают подписание нового опорного хавбека в зимнее трансферное окно.

Стоимость сделки по 18-летнему Витору Роке оценивается в 40 млн евро без учёта бонусов. В текущем сезоне форвард отметился 20 голами в 42 матчах за «Атлетико Паранаэнсе».