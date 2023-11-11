В «Реале» ждут, что Гюлер сможет дебютировать в начале декабря

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер вновь недоступен из-за травмы.

18-летний игрок только успел залечить повреждение, полученное на старте сезона, как вновь оказался в лазарете. О новой травме турецкой восходящей звезды стало известно в пятницу. Согласно информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в «Реале» ждут, что Гюлер полностью восстановится в начале следующего месяца. Тогда же должен состояться и его дебют за «сливочных».

Арда Гюлер перешёл в «Реал» минувшим летом из турецкого «Фенербахче». Атакующий хавбек попал в заявку на два последних матча команды Карло Анчелотти, но оба раза остался на скамейке запасных.