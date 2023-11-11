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«Барселона» может заработать около 8 млн евро благодаря трансферу своего экс-защитника

11 Ноября 2023 • 00:04 Комментировать
Монпелье
0:0
Ницца
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Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может быть продан за крупную сумму

23-летний футболист попал в сферу интересов лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Переход может состояться в 2024 году, а его потенциальная стоимость оценивается в 30-40 млн евро, информирует Sport. 20% от суммы будущей сделки, как известно, достанется «Барселоне». Таким образом, каталонский клуб может заработать до 8 млн евро благодаря трансферу своего бывшего игрока.

Жан-Клер Тодибо принадлежит «Ницце» с 2021 года. В текущем сезоне француз принял участие в десяти матчах, отметившись одним результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Барселона Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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