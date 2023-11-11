«Барселона» может заработать около 8 млн евро благодаря трансферу своего экс-защитника

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может быть продан за крупную сумму

23-летний футболист попал в сферу интересов лондонского «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Переход может состояться в 2024 году, а его потенциальная стоимость оценивается в 30-40 млн евро, информирует Sport. 20% от суммы будущей сделки, как известно, достанется «Барселоне». Таким образом, каталонский клуб может заработать до 8 млн евро благодаря трансферу своего бывшего игрока.

Жан-Клер Тодибо принадлежит «Ницце» с 2021 года. В текущем сезоне француз принял участие в десяти матчах, отметившись одним результативным пасом.