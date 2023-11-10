Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне согласился на сокращение зарплаты.

В четверг клуб официально сообщил о продлении договора с аргентинским специалистом – сделка рассчитана до 2027 года. Согласно сведениям Cadena SER, зарплата Симеоне сократилась почти на 30% по сравнению с прежним контрактом. Отныне наставник будет зарабатывать порядка 12 млн евро за сезон.

Диего Симеоне работает в «Атлетико» с декабря 2011 года. На данный момент «матрасники» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Жироны» на шесть очков, но имея при этом матч в запасе.