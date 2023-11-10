Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде прокомментировал продление контракта с «Реалом»

10 Ноября 2023 • 22:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
1 1.37 X 5.50 2 8.00
Через 23 ч. 9 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде побеседовал с журналистами вскоре после подписания нового контракта.

Уругваец продлил соглашение с «королевским клубом» до 2029 года, о чём стало известно в четверг.

«В детстве мои родители трудились сутками, чтобы обеспечить меня едой и парой бутс для игры в футбол. Продление контракта – отличная новость для них, они постоянно рядом. Я всегда буду благодарен им за то, чему они меня научили.

В «Реале» болельщики и игроки всегда верят в успех до конца – здесь не принято сдаваться. Мы всегда стремимся победить, пока не прозвучит финальный свисток», – цитирует Madrid Xtra Вальверде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде

Новости по матчу

Сегодня, 10 Ноября
22:57
Реал Мадрид — Валенсия: прогноз и ставка на точный счёт матча чемпионата Испании — 11 ноября 2023
20:50
Анчелотти прокомментировал продление контрактов Винисиуса, Родриго, Вальверде и Камавинга
18:41
«Реал» Мадрид – «Валенсия»: прогноз и ставки БК Pinnacle
15:59
​Беллингем готов сыграть за «Реал» в субботу – Анчелотти подтвердил
15:55
​Анчелотти ответил на вопрос о будущем в «Реале»
15:46
​Анчелотти высказался об очередной травме Гюлера
15:38
Гюлер снова получил травму 4
14:41
​«Реал» назвал диагноз Кепы
09 Ноября
22:36
​Реал – Валенсия: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 11 ноября 2023
16:09
Вальверде продлил контракт с «Реалом»
15:57
Беллингем всё ещё чувствует дискомфорт, его участие в матче с «Валенсией» под вопросом
15:26
Кепа пропустит от двух до трёх недель из-за травмы
12:32
Анчелотти: «Дебют Гюлера? Мы стараемся быть осторожными»
00:44
«Реал» не отказывался от Мбаппе
08 Ноября
21:08
Два клуба из Саудовской Аравии готовы подписать Модрича в январе
20:38
Камавинга: Если скажут, то сыграю на позиции вратаря
20:29
«Реал» отказался от подписания Мбаппе — есть три причины 1
16:40
Фердинанд назвал два клуба, которые могут помешать «Манчестер Сити» вновь взять Лигу чемпионов 2
16:31
Монтелла: «Меня не беспокоят травмы Гюлера, он – будущее сборной Турции»
14:44
Пике: «Последняя победа «Реала» в Лиге чемпионов – это чудо, но его никто не запомнит» 12
10:38
Камавинга рассказал о своих любимых моментах в футболке «Реала»
10:32
Камавинга: «Я мечтал играть за «Реал» с самого детства, сейчас это является реальностью»
07 Ноября
16:28
Анчелотти: «Реал» не будет никого подписывать в январе» 3
16:10
«Реал» объявил о продлении контракта с Камавинга
15:38
Анчелотти: «Я не чувствую несправедливую критику, фанаты любят меня»
15:14
Начо: «Анчелотти был создан для того, чтобы быть тренером «Реала»
14:22
Беллингем принял участие в тренировке в преддверии матча с «Брагой»
06 Ноября
15:51
Рауль – о Беллингеме: «Я тренирую игроков того же возраста, но Джуд лучше во многих аспектах»
14:07
Пуйоль: «Винисиус – отличный игрок, он делает разницу на поле» 1
13:49
Милитао близок к продлению контракта с «Реалом»
11:05
Анчелотти: «Лучше потерять очки в матче с «Райо Вальекано», нежели с «Барселоной» 2
10:58
Тренер «Райо Вальекано» Франсиско: «Мы закрыли пространство, которое атакуют Винисиус и Беллингем»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ВАЛЕНСИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
50 мин
Атлетик Б Атлетик Б
Сельта Сельта
1
2
1.61 4.20 5.80
Видео
11.11.23 в 16:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Жирона Жирона
2.65 3.40 2.75
Видео
11.11.23 в 18:15
Альмерия Альмерия
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
4.30 3.75 1.88
Видео
11.11.23 в 20:30
Осасуна Осасуна
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.83 3.60 4.80
Видео
11.11.23 в 20:30
Гранада Гранада
Хетафе Хетафе
2.55 3.00 3.25
Видео
11.11.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Валенсия Валенсия
1.43 5.00 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
23:16 · Испания. Ла Лига
Названа зарплата Симеоне по новому контракту с «Атлетико» слухи
22:59 · Испания. Ла Лига
Вальверде прокомментировал продление контракта с «Реалом»
22:10 · Испания. Ла Лига
​Барселона – Алавес: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 12 ноября 2023
21:55 · Испания. Ла Лига
Дель Боске рассказал, что думает о решении «Атлетико» продлить контракт Симеоне
21:46 · Испания. Ла Лига
Кевин-Принс Боатенг: Я никогда не видел Месси в спортзале
20:50 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал продление контрактов Винисиуса, Родриго, Вальверде и Камавинга
20:41 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» не торопятся с возвращением де Йонга на поле
18:56 · Германия. Бундеслига
​«Реал» может подписать форварда из Бундеслиги слухи
18:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Во второй половине сезона Захарян должен заиграть в стартовом составе» 1
18:01 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» готов заплатить 60 млн евро за одноклубника Захаряна
17:30 · Испания. Ла Лига
​«Вильярреал» расстался с тренером после двух месяцев работы официально
16:41 · Англия. Премьер-лига
​Кепа может оказаться в другом клубе Ла Лиги слухи
15:59 · Испания. Ла Лига
​Беллингем готов сыграть за «Реал» в субботу – Анчелотти подтвердил
15:55 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти ответил на вопрос о будущем в «Реале»
15:46 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти высказался об очередной травме Гюлера
Все новости
Рекомендуем