Вальверде прокомментировал продление контракта с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде побеседовал с журналистами вскоре после подписания нового контракта.

Уругваец продлил соглашение с «королевским клубом» до 2029 года, о чём стало известно в четверг.

«В детстве мои родители трудились сутками, чтобы обеспечить меня едой и парой бутс для игры в футбол. Продление контракта – отличная новость для них, они постоянно рядом. Я всегда буду благодарен им за то, чему они меня научили.

В «Реале» болельщики и игроки всегда верят в успех до конца – здесь не принято сдаваться. Мы всегда стремимся победить, пока не прозвучит финальный свисток», – цитирует Madrid Xtra Вальверде.