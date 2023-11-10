Дель Боске рассказал, что думает о решении «Атлетико» продлить контракт Симеоне

Легендарный экс-тренер Висенте дель Боске прокомментировал продление контракта Диего Симеоне с «Атлетико».

Недавно мадридский клуб официально объявил о заключении с аргентинцем нового договора, рассчитанного до 2027 года.

«Вклад тренера часто недооценивают, зато в случае неудач вся вина обычно сваливается на него. В данном случае «Атлетико» удалось сохранить веру, когда дела обстояли не лучшим образом, и пережить трудные времена. Не так-то просто пройти через то, с чем столкнулся Симеоне. Он верил в свой подход, но самое главное – это то, что в него верили игроки», – цитируют испанские СМИ дель Боске.

Напомним, что Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.