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Дель Боске рассказал, что думает о решении «Атлетико» продлить контракт Симеоне

10 Ноября 2023 • 21:55 Комментировать
Атлетико М
...
Вильярреал
1 1.40 X 5.10 2 7.50
12.11 23:00

Легендарный экс-тренер Висенте дель Боске прокомментировал продление контракта Диего Симеоне с «Атлетико».

Недавно мадридский клуб официально объявил о заключении с аргентинцем нового договора, рассчитанного до 2027 года.

«Вклад тренера часто недооценивают, зато в случае неудач вся вина обычно сваливается на него. В данном случае «Атлетико» удалось сохранить веру, когда дела обстояли не лучшим образом, и пережить трудные времена. Не так-то просто пройти через то, с чем столкнулся Симеоне. Он верил в свой подход, но самое главное – это то, что в него верили игроки», – цитируют испанские СМИ дель Боске.

Напомним, что Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Висенте Дель Боске Диего Симеоне ещё теги

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