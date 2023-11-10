Кевин-Принс Боатенг: Я никогда не видел Месси в спортзале

Бывший футболист «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг рассказал о тренировочном подходе легенды каталонского клуба Лионеля Месси.

«Я никогда не видел Месси в спортзале. Он делает массаж, а потом играет в баскетбол. За 30 секунд до выхода на поле, он просто встаёт и всё, гол, гол, гол. Молодые игроки, которые смотрели на него, они не тренировались и получили травмы», - рассказал Кевин-Принс Боатенг в разговоре с Рио Фердинандом.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» в 2021 году. Чемпион мира выступает в составе «Интер Майами» с лета текущего года.