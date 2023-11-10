Анчелотти прокомментировал продление контрактов Винисиуса, Родриго, Вальверде и Камавинга

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о недавних договорённостях с рядом важных игроков.

За последнее время «королевский клуб» официально объявил о продлении трудовых соглашений сразу с четырьмя футболистами – Винисиусом Жуниором, Родриго, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга. Все четверо считаются ключевыми фигурами в долгосрочных планах «Реала».

«Они очень счастливы здесь. С такими игроками «Реал» определённо ждёт светлое будущее. Завидую ли я им? Нет, ничего подобного», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова итальянского рулевого, чей контракт с «Реалом» истекает уже летом следующего года.