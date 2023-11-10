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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» не торопятся с возвращением де Йонга на поле

10 Ноября 2023 • 20:41 Комментировать
Барселона
...
Алавес
1 1.27 X 6.50 2 10.50
12.11 18:15

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг пока не готов играть.

Нидерландский футболист получил повреждение в сентябре, и точные сроки его восстановления по-прежнему неизвестны. Как информирует Marca, одна из причин затянувшегося возвращения де Йонга – его стиль игры: учитывая своеобразную манеру ведения мяча, для него крайне важно выходить на поле полностью готовым, чтобы не получить рецидив. Именно поэтому в «Барселоне» не торопятся вновь заигрывать хавбека.

В воскресенье команда Хави Эрнандеса сыграет на своём поле против «Алавеса». Судя по всему, Френки де Йонг сможет сыграть только в конце месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг

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