В «Барселоне» не торопятся с возвращением де Йонга на поле

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг пока не готов играть.

Нидерландский футболист получил повреждение в сентябре, и точные сроки его восстановления по-прежнему неизвестны. Как информирует Marca, одна из причин затянувшегося возвращения де Йонга – его стиль игры: учитывая своеобразную манеру ведения мяча, для него крайне важно выходить на поле полностью готовым, чтобы не получить рецидив. Именно поэтому в «Барселоне» не торопятся вновь заигрывать хавбека.

В воскресенье команда Хави Эрнандеса сыграет на своём поле против «Алавеса». Судя по всему, Френки де Йонг сможет сыграть только в конце месяца.