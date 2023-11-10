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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Вильярреал» расстался с тренером после двух месяцев работы официально

10 Ноября 2023 • 17:30 Комментировать
Атлетико М
...
Вильярреал
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12.11 23:00

Хосе Рохо Мартин, более известный как Пачета, больше не является главным тренером «Вильярреала». Информацию о расставании с этим специалистом «подводники» разместили на страницах своего официального сайта.

Пачета провёл у руля «Вильярреала» 12 матчей. Результаты были такими: 5 побед, 3 ничьи, 4 поражения.

Футбольный директор «Вильярреала» Мигель Анхель Тена в субботу проведёт тренировку и выступит на пресс-конференции. Он же будет возглавлять команду в воскресном матче против «Атлетико».

«Вильярреал» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Пачета

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