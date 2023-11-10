Хосе Рохо Мартин, более известный как Пачета, больше не является главным тренером «Вильярреала». Информацию о расставании с этим специалистом «подводники» разместили на страницах своего официального сайта.

Пачета провёл у руля «Вильярреала» 12 матчей. Результаты были такими: 5 побед, 3 ничьи, 4 поражения.

Футбольный директор «Вильярреала» Мигель Анхель Тена в субботу проведёт тренировку и выступит на пресс-конференции. Он же будет возглавлять команду в воскресном матче против «Атлетико».

«Вильярреал» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги.