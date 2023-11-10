​Беллингем готов сыграть за «Реал» в субботу – Анчелотти подтвердил

На неделе полузащитник «Реала» Джуд Беллингем не вышел на поле в матче Лиги чемпионов против «Браги». Впрочем, англичанин должен вернуться на поле в субботу, когда «сливочные» будут принимать «Валенсию». Об этом рассказал рулевой мадридской команды Карло Анчелотти.

«Беллингем тренировался сегодня, он чувствует себя хорошо. Он доступен, и если ничего не произойдёт, то он сыграет завтра», - слова Анчелотти с пресс-конференции приводит Madrid Xtra.

Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Валенсией» стартует 11 ноября в 23:00 по московскому времени. На текущий момент команда Карло Анчелотти занимает второе место в таблице Ла Лиги.