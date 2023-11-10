​Анчелотти ответил на вопрос о будущем в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами в преддверии домашнего матча Ла Лиги против «Валенсии». У итальянца по обыкновению спросили о его будущем в мадридском клубе.

«Продление контракта с «Реалом»? Нам нужно время, чтобы подумать об этом», - слова Анчелотти приводит Madrid Xtra.

Как известно, действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до завершения сезона 2023/2024. Ранее слухи активно связывали итальянского специалиста со сборной Бразилии. «Селесао» сейчас не имеют постоянного тренера.

«Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.