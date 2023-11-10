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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти высказался об очередной травме Гюлера

10 Ноября 2023 • 15:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
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11.11 23:00

В летнее трансферное окно «Реал» подписал талантливого полузащитника Арду Гюлера. Перед стартом сезона турок получил травму колена. После восстановления Гюлер раз за разом попадает в лазарет. Вот и на днях футболист снова травмировался. Комментарий на этот счёт дал наставник «сливочных» Карло Анчелотти.

«Гюлер получил травму перед матчем с «Брагой». Ему грустно, но это не серьёзная травма, а небольшая неудача. Его предыдущая травма мениска влияет на все другие мышечные проблемы. Будущее Гюлера не вызывает сомнений – оно будет потрясающим», - слова Анчелотти приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.  

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Арда Гюлер ещё теги

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