Гюлер снова получил травму

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер получил повреждение перед матчем с «Валенсией».

Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Рай, 18-летний футболист получил разрыв четырехглавой мышцы правого бедра. По сведениям источника, на восстановление турецкого хавбека уйдет примерно один месяц.

Гюлер пополнил состав «сливочных» в июле, перебравшись из «Фенербахче». Напомним, совсем недавно он восстановился от тяжелой травмы и провел ряд тренировок с командой, однако так и не успел дебютировать за «Реал».

Следующий матч «Реала» пройдет 11 ноября. Соперником команды Карло Анчелотти в игре 13-го тура Ла Лиги станет «Валенсия».