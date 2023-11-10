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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюлер снова получил травму

10 Ноября 2023 • 15:38 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Валенсия
1 1.33 X 5.50 2 9.50
11.11 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер получил повреждение перед матчем с «Валенсией».

Как сообщает журналист The Athletic Гильермо Рай, 18-летний футболист получил разрыв четырехглавой мышцы правого бедра. По сведениям источника, на восстановление турецкого хавбека уйдет примерно один месяц.

Гюлер пополнил состав «сливочных» в июле, перебравшись из «Фенербахче». Напомним, совсем недавно он восстановился от тяжелой травмы и провел ряд тренировок с командой, однако так и не успел дебютировать за «Реал».

Следующий матч «Реала» пройдет 11 ноября. Соперником команды Карло Анчелотти в игре 13-го тура Ла Лиги станет «Валенсия».  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер

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Комментарии (1)
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Sergey999
10 Ноября 2023 в 15:49
Это уже совсем печально(((
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