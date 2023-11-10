​«Реал» назвал диагноз Кепы

Голкипер «Реала» Кепа Аррисабалага угодил в клубный лазарет. В пятницу мадридский клуб опубликовал на своём официальном сайте пресс-релиз, назвав диагноз 29-летнего футболиста. Обследование выявило у Кепы травму приводящей мышцы правого бедра.

«Сливочные» не называют сроки восстановления футболиста. Ранее в прессе сообщалось, что вратарь пропустит от двух до трёх недель.

Напомним, что летом «Реал» арендовал Кепу у «Челси» из-за серьёзной травмы Тибо Куртуа. Испанский вратарь провёл за «сливочных» 13 матчей, в которых пропустил 10 голов.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.