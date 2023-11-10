На игрока «Реала» Себальоса претендуют два клуба

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может уйти из «королевского» клуба, об этом сообщает Todofichajes. Хавбека не устраивает количество игровой практики в стане «сливочных».

Среди претендентов на футболиста значатся два клуба. Речь идет о севильском «Бетисе» и «Милане». Срок действующего трудового соглашения Себальоса с мадридским грандом истекает летом 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата полузащитник провел три встречи, не отметившись результативными действиями.