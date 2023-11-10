«Барселона» повесила ценник на Рафинью

Бразильский полузащитник Рафинья Диас может покинуть каталонскую «Барселону», рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, у футболиста есть варианты трудоустройства в чемпионатах Англии и Саудовской Аравии. «Сине-гранатовые» готовы расстаться с игроком, если получат хорошее предложение. «Барселона» хочет выручить с продажи 26-летнего бразильца минимум 60 миллионов евро.

Срок трудового соглашения Рафиньи с каталонским топ-клубом рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник сыграл восемь матчей, в которых забил два гола и отдал результативный пас.