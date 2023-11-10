Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси назвал футболиста, игрой которого восхищался

10 Ноября 2023 • 08:49 Комментировать (1)

Аргентинский нападающий Лионель Месси назвал футболиста, игра которого произвела на него впечатление.

«Мне очень нравилось наблюдать за Пабло Аймаром. Пабло был невероятен, когда играл в составе «Валенсии». Он выделялся в этой команде. Мне был по душе его стиль игры. Если не брать Марадону, то именно Аймар был тем футболистом, которым я восхищался», - передает слова 36-летнего обладателя «Золотого мяча» ютуб-канал Adidas.

Аймар известен по выступлениям за «Ривер Плейт», «Валенсию», «Бенфику» и «Сарагосу». В составе сборной Аргентины Пабло провел 52 поединка и забил восемь голов.

Оценить новость
- 5
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Пабло Аймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
10 Ноября 2023 в 09:11
чмо
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.11.23 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Сельта Сельта
1.61 4.20 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбрал новую трансферную цель
08:49 · Испания. Ла Лига
Месси назвал футболиста, игрой которого восхищался 1
08:37 · Испания. Ла Лига
Де Хеа близок к переходу в испанский клуб
08:11 · Испания. Ла Лига
Навас: «Захарян способен добиться успеха в любой топ-лиге Европы»
02:43 · Испания. Ла Лига
​«Мне нужны мотивированные игроки» - наставник марокканской сборной предупредил Браима Диаса
09 Ноября
22:36 · Испания. Ла Лига
​Реал – Валенсия: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании – 11 ноября 2023
21:35 · Испания. Ла Лига
Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2027 года официально
21:08 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Барселоны» смогут разместить свой прах на обновлённом «Камп Ноу» 6
19:40 · Испания. Ла Лига
Поражение от «Шахтёра» не повлияло на положение Хави в «Барселоне» 1 слухи
18:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» планирует подписание Маркоса Леонардо
17:20 · Испания. Ла Лига
Бывший тренер «Фламенго»: Эндрик и Роке — особенные игроки, но им нужно время
17:02 · Испания. Ла Лига
Российский защитник «Вильярреала»: Попасть в основу реально
16:36 · Испания. Ла Лига
​Роберто Карлос назвал трёх легенд «Реала», которых ему напоминает Беллингем
15:57 · Испания. Ла Лига
Беллингем всё ещё чувствует дискомфорт, его участие в матче с «Валенсией» под вопросом
15:26 · Испания. Ла Лига
Кепа пропустит от двух до трёх недель из-за травмы
Все новости
Рекомендуем