Месси назвал футболиста, игрой которого восхищался

Аргентинский нападающий Лионель Месси назвал футболиста, игра которого произвела на него впечатление.

«Мне очень нравилось наблюдать за Пабло Аймаром. Пабло был невероятен, когда играл в составе «Валенсии». Он выделялся в этой команде. Мне был по душе его стиль игры. Если не брать Марадону, то именно Аймар был тем футболистом, которым я восхищался», - передает слова 36-летнего обладателя «Золотого мяча» ютуб-канал Adidas.

Аймар известен по выступлениям за «Ривер Плейт», «Валенсию», «Бенфику» и «Сарагосу». В составе сборной Аргентины Пабло провел 52 поединка и забил восемь голов.