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Де Хеа близок к переходу в испанский клуб

10 Ноября 2023 • 08:37 Комментировать

Известный испанский голкипер Давид де Хеа, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», может трудоустроиться у себя на родине.

По информации Estadio Deportivo, 33-летний вратарь ведет переговоры с севильским «Бетисом». Стороны могут заключить трудовое соглашение в зимнее трансферное окно. Руководство клуба предлагает Давиду краткосрочный трудовой договор с возможностью пролонгации.

Де Хеа выступал за «красных дьяволов» с 2011 по 2023 год. Он является воспитанником академии мадридского «Атлетико». В составе «матрасников» вратарь играл с 2007 по 2011 год, после чего переехал на Туманный Альбион.

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