Навас: «Захарян способен добиться успеха в любой топ-лиге Европы»

Бывший футболист казанского «Рубина» Сесар Навас высказался о полузащитнике сборной России Арсене Захаряне, ныне выступающем в чемпионате Испании за клуб «Реал Сосьедад».

«Захарян обладает всеми качествами, чтобы засиять и добиться успеха в Ла Лиге или любом чемпионате Европы. Его время придёт, и он добьется успеха в Испании», - передает слова Наваса «Чемпионат».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Трудовое соглашение 20-летнего футболиста с испанским клубом рассчитано до середины 2029 года.