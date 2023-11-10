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Чемпионат Испании. Ла Лига

Навас: «Захарян способен добиться успеха в любой топ-лиге Европы»

10 Ноября 2023 • 08:11 Комментировать

Бывший футболист казанского «Рубина» Сесар Навас высказался о полузащитнике сборной России Арсене Захаряне, ныне выступающем в чемпионате Испании за клуб «Реал Сосьедад».

«Захарян обладает всеми качествами, чтобы засиять и добиться успеха в Ла Лиге или любом чемпионате Европы. Его время придёт, и он добьется успеха в Испании», - передает слова Наваса «Чемпионат».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» минувшим летом. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Трудовое соглашение 20-летнего футболиста с испанским клубом рассчитано до середины 2029 года.

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Реал Сосьедад Сесар Навас Арсен Захарян ещё теги
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