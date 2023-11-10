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​«Мне нужны мотивированные игроки» - наставник марокканской сборной предупредил Браима Диаса

10 Ноября 2023 • 02:43 Комментировать

Испанский футболист Браим Диас решил выступать за сборную Марокко, но его не призвали в расположение команды для участия в квалификационных матчах к чемпионату мира 2026 года. Наставник сборной Валид Реграги пояснил, почему не стал приглашать футболиста «Реала», который провел отличный матч в Лиге чемпионов против португальской «Браги».

- Браим - игрок, который нас интересует, мы следим за ним. Но он должен четко понимать, что если выбрал нас, то нужна мотивация. Он не должен испытывать сомнения или сожаление. Мне нужны игроки, которые мотивированы на все сто процентов, у которых нет в головах посторонних мыслей, - цитирует слова Реграги AS.


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Реал Мадрид Сборная Марокко Браим Диас Валид Реграги ещё теги
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