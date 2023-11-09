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Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2027 года официально

09 Ноября 2023 • 21:35 Комментировать

Пресс-служба мадридского «Атлетико» объявила о продлении контракта с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне.

По информации с официального сайта клуба из испанской столицы, аргентинский специалист остаётся во главе «красно-белых» до 2027 года. Условия сделки не разглашаются. Сообщается, что новый контракт аргентинец подписал в офисе на стадионе «Метрополитано», что, по словам из заявления, ознаменовало преемственность проекта, начавшегося с его приходом в декабре 2011 года.

Напомним, что за 12 лет во главе «Атлетико» Симеоне выиграл две Ла Лиги, Кубок Испании, по две Лиги Европы и Суперкубку УЕФА. Также на его счету два финала Лиги чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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