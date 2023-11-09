Фанаты «Барселоны» смогут разместить свой прах на обновлённом «Камп Ноу»

Фанаты «Барселоны» после реконструкции арены «Камп Ноу» смогут разместить свой прах на обновлённом стадионе и быть рядом с командой даже после ухода из жизни. Об этом рассказали в пресс-службе «сине-гранатовых».

Так, после реконструкции арены на ней появится мемориал, в котором смогут уместиться аж 26 600 урн. Разместить свой прах после смерти в нём смогут все желающие, однако услуга эта далеко не бесплатная и будет стоить от 250 до 6000 евро - в зависимости от времени хранения.

Напомним, реконструкция арены стартовала в июне 2022 года. Сейчас каталонский клуб играет на Олимпийском стадионе Барселоны.