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Фанаты «Барселоны» смогут разместить свой прах на обновлённом «Камп Ноу»

09 Ноября 2023 • 21:08 Комментировать (2)

Фанаты «Барселоны» после реконструкции арены «Камп Ноу» смогут разместить свой прах на обновлённом стадионе и быть рядом с командой даже после ухода из жизни. Об этом рассказали в пресс-службе «сине-гранатовых».

Так, после реконструкции арены на ней появится мемориал, в котором смогут уместиться аж 26 600 урн. Разместить свой прах после смерти в нём смогут все желающие, однако услуга эта далеко не бесплатная и будет стоить от 250 до 6000 евро - в зависимости от времени хранения.

Напомним, реконструкция арены стартовала в июне 2022 года. Сейчас каталонский клуб играет на Олимпийском стадионе Барселоны.

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Комментарии (2)
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ингерман
09 Ноября 2023 в 21:15
ай деньги-не-пахнуть по-бабселонски.. хе..
ингерман
09 Ноября 2023 в 21:14
ай милка-баруховна ты ужо застолбила месцечко?.. А-ха-ха-ха! )))
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