На неделе «Барселона» проиграла «Шахтёру» (0:1) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов, показав блеклый футбол. Как сообщает ESPN, ссылаясь на источник в каталонском клубе, этот результат стал ударом по моральному духу, но не заставил руководителей «сине-гранатовых» усомниться в Хави как в тренере.

По информации источника, в «Барселона» царит единство и уверенность в том, что команда быстро придёт в норму. В то же время отмечается, что клуб полностью доверяет Хави, несмотря на ухудшение формы и два поражения в трёх последних матчах.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 12 ноября – против «Алавеса».