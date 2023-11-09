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Чемпионат Испании. Ла Лига

Поражение от «Шахтёра» не повлияло на положение Хави в «Барселоне» слухи

09 Ноября 2023 • 19:40 Комментировать
Барселона
...
Алавес
1 1.25 X 6.30 2 12.00
12.11 18:15

На неделе «Барселона» проиграла «Шахтёру» (0:1) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов, показав блеклый футбол. Как сообщает ESPN, ссылаясь на источник в каталонском клубе, этот результат стал ударом по моральному духу, но не заставил руководителей «сине-гранатовых» усомниться в Хави как в тренере.

По информации источника, в «Барселона» царит единство и уверенность в том, что команда быстро придёт в норму. В то же время отмечается, что клуб полностью доверяет Хави, несмотря на ухудшение формы и два поражения в трёх последних матчах.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 12 ноября – против «Алавеса».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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