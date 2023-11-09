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«Реал» планирует подписание Маркоса Леонардо

09 Ноября 2023 • 18:40 Комментировать

Мадридский «Реал» включился в гонку за форварда «Сантоса» Маркоса Леонардо.

По информации Globo, «королевский» клуб связался с нынешним коллективом игрока для получения предварительной информации по 20-летнему нападающему. «Ньюкасл Юнайтед» также проявил интерес к подписанию нападающего в январе. «Сантос», владеющий 70% прав игрока, осознает, что существует большая вероятность того, что он покинет клуб в 2024 году.

Напомним, что Маркос Леонардо является целью таких клубов, как «Арсенал», «Рома» и «Ньюкасл». Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 17 миллионов евро.

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