Бывший тренер «Фламенго»: Эндрик и Роке — особенные игроки, но им нужно время

Бывший главный тренер «Фламенго» и «Коринтианса» Витор Перейра высказался о молодых бразильских талантах Эндрике и Виторе Роке.

«Эндрик и Витор Роке — особенные игроки, но им понадобится время. Им придётся поработать тактически, потому что сейчас они немного дикари из Бразилии, если вы понимаете, о чём я. У них есть качество, но игра в Европе — это совсем другое», — приводит слова специалиста Globo.

Напомним, что Эндрик с 2024 года будет выступать за мадридский «Реал» с наступлением совершеннолетия. Аналогичная ситуация произойдёт и с Роке, который со следующего сезона станет полноценным футболистом «Барселоны».