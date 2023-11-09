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Российский защитник «Вильярреала»: Попасть в основу реально

09 Ноября 2023 • 17:02 Комментировать
Атлетико М
...
Вильярреал
12.11 23:00

Защитник «Вильярреала» Антон Ефремов рассказал о своих планах в составе испанского клуба.

«С Эмери, когда он работал здесь, не говорили, но я провёл несколько тренировок под его руководством. Считаю, что попасть в основную команду совершенно реально. Самое главное — продолжать работать в том же духе. Планы у меня серьёзные», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

Также россиянин рассказал, что подписал долгосрочный контракт с «жёлтой субмариной» зимой, из-за чего планирует прогрессировать и развиваться именно в структуре «Вильярреала».

Напомним, что 20-летний защитник является воспитанником «Пари НН», прошедшим школы «Чертаново» и «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодёжной сборной России в 150 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Антон Ефремов

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