​Роберто Карлос назвал трёх легенд «Реала», которых ему напоминает Беллингем

Легенда «Реала» Роберто Карлос назвал футболистов, которых ему напоминает полузащитник Джуд Беллингем.

Напомним, что летом Беллингем перебрался в «Реал» из «Боруссии». С тех пор англичанин провёл за «сливочных» 14 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три результативных паса на партнёров.

«В определённые моменты он напоминает мне Зизу [Зидана], а иногда он действует скорее как Рауль. Он также обладает интеллектом, как у Фернандо Редондо, поэтому в нём есть частичка каждого из этих игроков», - сказал Карлос JohnnyBet.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.