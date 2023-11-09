Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поставил подпись под новым контрактом. Официальный сайт «королевского клуба» сообщил, что уругвайский хавбек подписал соглашение до лета 2029 года. Сумма отступных по новому контракту составил один миллиард евро.

Напомним, Вальверде перебрался в мадридский «Реал» ещё в 2016 году и с тех пор постепенно выборол себе место в стартовом составе. 25-летний уругваец уже успел выиграть в составе «королевского клуба» все возможные трофеи.

В нынешнем сезоне Вальверде записал на свой актив гол и две результативные передачи в чемпионате Испании.