Беллингем всё ещё чувствует дискомфорт, его участие в матче с «Валенсией» под вопросом

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем может пропустить следующий тур чемпионата Испании, в котором «королевскому клубу» предстоит сыграть против «Валенсии». По информации от журналиста Марио Кортеханы, англичанин до сих пор чувствует дискомфорт в плече.

Источник добавляет, что состояние Беллингема будет оценено в ближайшее время. После этого будет принято решение, сможет ли Джуд принять участие в следующем матче против «Валенсии».

Напомним, во вчерашней игре с «Брагой» в Лиге чемпионов Беллингем не вышел на поле, хотя присутствовал на скамейке запасных «Реала». В этом сезоне Джуд забил 10 голов в чемпионате Испании.