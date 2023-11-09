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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем всё ещё чувствует дискомфорт, его участие в матче с «Валенсией» под вопросом

09 Ноября 2023 • 15:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
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11.11 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем может пропустить следующий тур чемпионата Испании, в котором «королевскому клубу» предстоит сыграть против «Валенсии». По информации от журналиста Марио Кортеханы, англичанин до сих пор чувствует дискомфорт в плече.

Источник добавляет, что состояние Беллингема будет оценено в ближайшее время. После этого будет принято решение, сможет ли Джуд принять участие в следующем матче против «Валенсии».

Напомним, во вчерашней игре с «Брагой» в Лиге чемпионов Беллингем не вышел на поле, хотя присутствовал на скамейке запасных «Реала». В этом сезоне Джуд забил 10 голов в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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