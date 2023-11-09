Кепа пропустит от двух до трёх недель из-за травмы

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, выступающий на правах аренды за мадридский «Реал», получил мышечную травму. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, из-за повреждения испанский голкипер пропустит от двух до трёх недель. Напомним, Кепа получил травму во время разминки перед матчем четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Браги» (3:0).

В текущем сезоне 29-летний Кепа провёл за «Реал» 13 матчей, в которых пропустил 10 голов и в шести встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Свой следующий матч «Реал» проведёт 11 ноября против «Валенсии». Начало — в 23:00 по московскому времени.