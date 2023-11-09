«Барселона» не примет решение по будущему Фелиша до 2024 года

Каталонская «Барселона» в ближайшее время не планирует принимать решение по будущему нападающего Жоау Фелиша. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» хотят подождать минимум до начала 2024 года.

Напомним, Фелиш выступает за «Барселону» на правах аренды из мадридского «Атлетико». Сделка не предусматривает опцию выкупа, но «сине-гранатовые» надеются, что трансфер удастся оформить на постоянной основе, если Фелиш хорошо себя проявит.

Жоау в нынешнем сезоне провёл 9 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании, где отметился голом и двумя результативными передачами.