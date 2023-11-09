Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» и «Атлетико» могут совершить громкий обмен

09 Ноября 2023 • 12:55 Комментировать (1)

В ближайшее трансферное окно может состояться обмен игроками между французским «ПСЖ» и мадридским «Атлетико». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, парижский гранд заинтересован в подписании лидера «матрасников» Антуана Гризманна. Чемпион Лиги 1 готов предложить обмен мадридскому клубу. За Гризманна «ПСЖ» намерен отправить в Испанию вингера Усмана Дембеле. Француз имеет опыт выступлений в Ла Лиге за каталонскую «Барселону».

Если стороны смогут договориться обо всех условиях, то вполне вероятно, что сделка будет оформлена в январское трансферное окно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Антуан Гризманн Усман Дембеле ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Asour
09 Ноября 2023 в 13:45
очень сомнительный обмен и крайне не выгодный для Атлетико
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
12:55 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» и «Атлетико» могут совершить громкий обмен 1
12:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Дебют Гюлера? Мы стараемся быть осторожными»
04:41 · Испания. Сегунда
​Роналдо уволил своего бывшего партнёра по команде, тренировавшего второй состав «Вальядолида»
03:03 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отреагировал на слова Пике: «Он живёт в своём мире» 1
00:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» не отказывался от Мбаппе слухи
08 Ноября
23:13 · Италия. Серия А
«Милан» договорился с игроком «Бетиса»
21:08 · Испания. Ла Лига
Два клуба из Саудовской Аравии готовы подписать Модрича в январе слухи
20:38 · Испания. Ла Лига
Камавинга: Если скажут, то сыграю на позиции вратаря
20:15 · Испания. Ла Лига
Пименов: Тренер доверяет Захаряну, но Арсену надо поймать испанский темп игры
19:53 · Испания. Ла Лига
Араухо избежал серьёзной травмы
19:42 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Рыбалка? Не моё»
19:31 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал страны, которые хочет посетить на пенсии
17:40 · Испания. Ла Лига
Корнеев: Захарян попал в топ-команду с бешеной конкуренцией
16:53 · Италия. Серия А
Назван лучший игрок из бывшего СССР по «гол+пас» в топ-5 лигах Европы – и это не Хвича
16:40 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал два клуба, которые могут помешать «Манчестер Сити» вновь взять Лигу чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем