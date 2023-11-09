«ПСЖ» и «Атлетико» могут совершить громкий обмен

В ближайшее трансферное окно может состояться обмен игроками между французским «ПСЖ» и мадридским «Атлетико». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям источника, парижский гранд заинтересован в подписании лидера «матрасников» Антуана Гризманна. Чемпион Лиги 1 готов предложить обмен мадридскому клубу. За Гризманна «ПСЖ» намерен отправить в Испанию вингера Усмана Дембеле. Француз имеет опыт выступлений в Ла Лиге за каталонскую «Барселону».

Если стороны смогут договориться обо всех условиях, то вполне вероятно, что сделка будет оформлена в январское трансферное окно.