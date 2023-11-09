Анчелотти: «Дебют Гюлера? Мы стараемся быть осторожными»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему полузащитник Арда Гюлер не дебютировал за «королевский клуб» в матче против «Браги», который состоялся вчера в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Дебют Гюлера? Мы стараемся быть осторожными и не хотим рисковать. Он провёл всего четыре тренировки после серьёзной травмы. Скоро Арда выйдет на поле, когда будет на 100% готовым. Он молод, поэтому мы стараемся его защитить», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Гюлер до сих пор не сыграл за «Реал» ни одного матча. Арда присоединился к «королевскому клубу» минувшим летом из «Фенербахче», но всё ещё не дебютировал из-за травмы.