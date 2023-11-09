Два поражения в трёх матчах: «Барселона» в кризисе, или это стечение обстоятельств

«Барселона» в последнее время огорчает своих поклонников поражениями и блеклой игрой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, насколько серьёзны проблемы каталонцев.

О чем говорят последние результаты «Барселоны»

В последних матчах «Барселона» выглядит совсем неважно. Сначала случилось поражение от «Реала» в эль класико, причём в матче, в котором каталонцы уступать не должны были. По ходу первого тайма подопечные Хави могли решать все проблемы, но этого не сделали, а во второй половине сдали и не удержали даже ничью. В следующей игре против клуба «Реал Сосьедад» «Барселона» выглядела очень плохо, но сумела вырвать победу в компенсированное время. В игре же с «Шахтёром» каталонцы и действовали плохо, и проиграли по делу.

Откровенно говоря, последние результаты скорее подсветили проблемы «Барселоны», которые стали проявляться раньше. Ещё в первом матче против того же «Шахтёра» каталонцы вполне могли потерять очки, когда во второй половине матча просто физически подсели. Тот факт, что чемпион Украины забил однажды, это скорее было успешным стечением обстоятельств. До этого была тяжёлая победа над «Атлетиком» с голом Гиу на 80-й минуте, а ещё раньше ничья с «Гранадой», когда каталонцы к 29-й минуте «горели» со счётом 0:2.

Иными словами, текущие результаты команды случайными назвать никак нельзя. Вопрос заключается в причине.

Травмы

Всё же начинать анализ проблем «Барселоны» в последних матчах надо именно с травм. Этот вопрос невозможно игнорировать. Много разговоров о том, что Хави активно использует молодых игроков, но это во многом вынужденная мера со стороны наставника.

Прямо сейчас в лазарете каталонцев находятся Серхи Роберто и, что важнее, Френки де Йонг. Только-только восстановились Педри, Роберт Левандовски и Рафинья. Вне игры был Жюль Кунде. Сейчас вернувшимся в строй футболистам так или иначе надо набирать форму, что тоже негативно влияет на команду. Причём речь идёт об игроках основы, важнейших футболистах команды, которых заменить сложно даже поодиночке, а уж всех разом тем более. Появление Жоау Канселу в матче с «Реалом» на краю атаки было не гениальной идеей Хави, а необходимостью.

Кажется, эпидемия травм постепенно отступает, так что в ближайших матчах Хави должен получить и больший выбор, и больше игроков основы для решения задач.

Проблемы исполнителей

Помимо травм, у Хави есть проблемы с теми игроками, которые здоровы, и это становится всё очевиднее. Так, все отмечают, что ставка на Ориоля Ромеу не сыграла. Ветеран банально не тянет уровень «Барселоны». В эль класико это привело к поражению, когда хавбек в решающий момент просто бросил Джуда Белингема. Однако и в целом Ромеу просто не может закрыть позицию опорного полузащитника в стане каталонцев.

Не очень понятна ситуация вокруг Илкая Гюндогана. В прессе много слухов о том, что немец разочарован своим переходом в «Барселону». С одной стороны, Гюндоган не чувствует поддержки от клуба в решении бытовых вопросов. С другой, хавбек, похоже, не может принять отношения игроков к делу. После поражения от «Реала» Гюндоган публично раскритиковал партнёров за то, как спокойно они приняли результат. На словах Хави поддерживает игрока, но пока ситуация не выглядит решённой.

Перерыв на благо

К счастью «Барселоны», совсем скоро начнётся перерыв на матчи сборных. В ближайшем туре будет поединок против «Алавеса», после чего появится шанс выдохнуть. Возвращение в клубный сезон у каталонцев будет через «Райо Вальекано», а затем домашняя игра с «Порту». Кажется, такой календарь должен позволить подопечным Хави вновь поверить в свои силы.

Правда, уже 3 декабря «Барселону» ждёт настоящее испытание – битва, пусть и домашняя, с «Атлетико». Очевидно, что к этому матчу Хави надеется подвести команду в лучшем состоянии.

Роман Андреев