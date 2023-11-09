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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти отреагировал на слова Пике: «Он живёт в своём мире»

09 Ноября 2023 • 03:03 Комментировать
Реал Мадрид
3:0
Брага

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал недавнее высказывание Херарда Пике.

Экс-защитник «Барселоны» заявил, что триумф «Реала» в Лиге чемпионов, датированный сезоном-2021/22, – это «чудо, которое никто не запомнит».

«Пике живёт в своём собственном мире, – отвечает Анчелотти на вопрос о заявлении бывшего испанского футболиста. – Никто никогда не забудет нашу 14-ю победу в Лиге чемпионов. Мы будем помнить об этом всю жизнь», – цитирует Madrid Xtra итальянского рулевого.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «сливочные» с минимальным счётом обыграли «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Херард Пике ещё теги

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