Анчелотти отреагировал на слова Пике: «Он живёт в своём мире»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал недавнее высказывание Херарда Пике.

Экс-защитник «Барселоны» заявил, что триумф «Реала» в Лиге чемпионов, датированный сезоном-2021/22, – это «чудо, которое никто не запомнит».

«Пике живёт в своём собственном мире, – отвечает Анчелотти на вопрос о заявлении бывшего испанского футболиста. – Никто никогда не забудет нашу 14-ю победу в Лиге чемпионов. Мы будем помнить об этом всю жизнь», – цитирует Madrid Xtra итальянского рулевого.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «сливочные» с минимальным счётом обыграли «Ливерпуль».