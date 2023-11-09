Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

В среду в СМИ появилась информация о решении испанского гранда отказаться от приглашения французской суперзвезды следующим летом. По обновлённым данным RMC Sport, эти сведения не соответствуют действительности. Отмечается, что появление подобных слухов обусловлено намерением самого «Реала» защитить клубный имидж на случай неудачи в переговорах по переходу форварда.

Напомним, что Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ» по окончании сезона в качестве свободного агента – его контракт истекает в июне следующего года.