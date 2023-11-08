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Чемпионат Испании. Ла Лига

Два клуба из Саудовской Аравии готовы подписать Модрича в январе слухи

08 Ноября 2023 • 21:08 Комментировать
Дамак
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Аль-Ахли Джидда
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Через 22 ч. 58 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич снова стал предметом интереса саудовских клубов.

Как известно, прошедшим летом хорват уже получал выгодные предложения, однако решил остаться в «Реале», подписав новый контракт. По обновлённым данным журналиста Руди Галетти, представители чемпионата Саудовской Аравии возобновили интерес к Модричу. В «Аль-Ахли» уже запланировали переговоры с 38-летним хавбеком – его попытаются переманить уже в январе. Также в споре за ветерана «сливочных» участвует «Аль-Иттихад».

Действующий контракт Луки Модрича с «Реалом» рассчитан до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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