Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич снова стал предметом интереса саудовских клубов.

Как известно, прошедшим летом хорват уже получал выгодные предложения, однако решил остаться в «Реале», подписав новый контракт. По обновлённым данным журналиста Руди Галетти, представители чемпионата Саудовской Аравии возобновили интерес к Модричу. В «Аль-Ахли» уже запланировали переговоры с 38-летним хавбеком – его попытаются переманить уже в январе. Также в споре за ветерана «сливочных» участвует «Аль-Иттихад».

Действующий контракт Луки Модрича с «Реалом» рассчитан до конца текущего сезона.