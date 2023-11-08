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Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга: Если скажут, то сыграю на позиции вратаря

08 Ноября 2023 • 20:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Валенсия
11.11 23:00

Французский хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга поделился комментарием о своей любимой позиции на поле.

В беседе с Mundo Deportivo Камавинга заявил, что является командным футболистом, поэтому, если ему придется сыграть на позиции голкипера или нападающего, то он сделает это. Футболист отметил, что готов делать все необходимое для «Реала».

В текущей кампании молодой француз появился на поле в 15 играх с учетом всех турниров и записал на свой счет один ассист.

Сегодня, 8 ноября, «Реал» встретится с «Брагой» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов. Текстовая трансляция матча пройдет на портале LiveResult, начало — в 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга

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