«Реал» отказался от подписания Мбаппе — есть три причины

Мадридский «Реал» принял решение оказаться от идеи подписания французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, утверждает Cadena SER.

По сведениям источника, «сливочные» не будут пытаться пригласить 24-летнего Мбаппе летом 2024 года, даже если тот захочет покинуть «ПСЖ» свободным агентом.

Сообщается, что такое решение было принято руководством «Реала» из-за больших финансовых трат, возраста игрока, а также из-за отказа Мбаппе в 2022 году.

Напомним, ранее пресс-служба мадридского «Реала» официально заявила, что не вела никаких переговоров с нападающим «ПСЖ» и сборной Франции.