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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пименов: Тренер доверяет Захаряну, но Арсену надо поймать испанский темп игры

08 Ноября 2023 • 20:15 Комментировать
Альмерия
...
Реал Сосьедад
1 4.70 X 4.00 2 1.75
11.11 18:15

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о хавбеке «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Он пока физически не окреп, надо набрать и поймать испанский темп игры. Тренер ему доверят, дает небольшие минуты. Если бы совсем расстроился в Захаряне, уже бы готовилась аренда», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Эксперт считает, что Захаряну необходимо не останавливаться и продолжать работать, а когда у него снова появится шанс — использовать его.

В составе «Реал Сосьедада» 20-летний футболист принял участие в восьми поединка во всех турнирах, но не смог отметиться голевыми действиями.

В среду, 8 ноября, подопечные Иманоля Альгуасиля сыграют с португальской «Бенфикой» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 20:45 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Руслан Пименов Арсен Захарян ещё теги

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