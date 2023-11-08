Пименов: Тренер доверяет Захаряну, но Арсену надо поймать испанский темп игры

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о хавбеке «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.

«Он пока физически не окреп, надо набрать и поймать испанский темп игры. Тренер ему доверят, дает небольшие минуты. Если бы совсем расстроился в Захаряне, уже бы готовилась аренда», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Эксперт считает, что Захаряну необходимо не останавливаться и продолжать работать, а когда у него снова появится шанс — использовать его.

В составе «Реал Сосьедада» 20-летний футболист принял участие в восьми поединка во всех турнирах, но не смог отметиться голевыми действиями.

В среду, 8 ноября, подопечные Иманоля Альгуасиля сыграют с португальской «Бенфикой» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Начало поединка запланировано на 20:45 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию встречи на портале LiveResult.