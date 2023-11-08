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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо избежал серьёзной травмы

08 Ноября 2023 • 19:53 Комментировать
Барселона
...
Алавес
12.11 18:15

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо избежал серьёзной травмы в концовке матча с «Шахтёром». Об этом пишет на своих страницах Marca.

Напомним, что команды встречались вчера в Лиге чемпионов, победу отпраздновал украинский клуб - 1:0. А в завершении встречи Араухо хромал и держался за бедро. Обследование не выявило у игрока чего-то серьёзного – у футболиста была зафиксирована лишь мышечная перегрузка.

Таким образом, Араухо сможет помочь «Барсе» в грядущем матче Ла Лиги – соперником «блауграны» станет один из аутсайдеров первенства – «Алавес».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо

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