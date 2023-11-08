Защитник «Барселоны» Рональд Араухо избежал серьёзной травмы в концовке матча с «Шахтёром». Об этом пишет на своих страницах Marca.

Напомним, что команды встречались вчера в Лиге чемпионов, победу отпраздновал украинский клуб - 1:0. А в завершении встречи Араухо хромал и держался за бедро. Обследование не выявило у игрока чего-то серьёзного – у футболиста была зафиксирована лишь мышечная перегрузка.

Таким образом, Араухо сможет помочь «Барсе» в грядущем матче Ла Лиги – соперником «блауграны» станет один из аутсайдеров первенства – «Алавес».