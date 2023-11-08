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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти: «Рыбалка? Не моё»

08 Ноября 2023 • 19:42 Комментировать

Итальянский специалист Карло Анчелотти расстроил миллионы наших соотечественников, рассказав о том, что не является поклонником исконно русского досуга - рыбалки. Так что надеждам мечтавших о посиделках с Анчелотти на берегу озера где-нибудь в российской глубинке, увы, не сбыться.

- Рыбалка? Нет, это не мое. Несколько раз пробовал полюбить это занятие, но пришел к выводу - не мое, - цитирует слова прославленного наставника мадридского «Реала» итальянское новостное агентство ITASportPress.

Вместо рыбалки на пенсии Анчелотти, как мы уже сообщали, собирается хорошо поездить по экзотическим странам.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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