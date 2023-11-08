Анчелотти назвал страны, которые хочет посетить на пенсии

Итальянский специалист Карло Анчелотти твердо намерен посвятить время путешествиям после того, как выйдет на пенсию. Хотя деятельность футболиста и тренера уже позволила ему посетить много стран в мире, еще есть места, которые манят Анчелотти, в которых он ранее никогда не был.

- Я хотел бы посетить Австралию, а также Аргентину. У меня, надеюсь, будет время сделать это, в компании супруги и внуков. У меня пятеро внуков, - цитирует слова Карло Анчелотти итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сейчас итальянский специалист тренирует мадридский «Реал».