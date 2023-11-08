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Чемпионат Испании. Ла Лига

Корнеев: Захарян попал в топ-команду с бешеной конкуренцией

08 Ноября 2023 • 17:40 Комментировать
Альмерия
...
Реал Сосьедад
11.11 18:15

Экс-игрок «Барселоны» ЦСКА Игорь Корнеев поделился комментарием о небольшом количестве игрового времени у полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Попадая в топ‑команду Испании, где бешеная конкуренция и много местных игроков, имеющих определенный «багаж» и находящихся с одной ноге с тренером — это очень сложно», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

20-летний хавбек перебрался в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В составе испанского коллектива Захарян выходил на поле в восьми матчах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет результативные баллы.

Сегодня, 8 ноября, «Реал Сосьедад» встретится в рамках четвертого тура Лиги чемпионов с «Бенфикой». Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая стартует в 20:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Игорь Корнеев Арсен Захарян ещё теги

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